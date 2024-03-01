Лукашенко обозначил первоочередные вопросы, касающиеся народных избранников
Комплекс организационных вопросов, касающихся работы и обеспечения новых депутатов парламента и тех, кто завершает свою работу в законодательном органе власти, вынес на совещание 1 марта президент Беларуси.
Прежде всего, сообщает БЕЛТА, Александр Лукашенко затронул темы избрания руководства нижней палаты парламента, поддержки депутатов в процессе формирования комиссий и ВНС, материального обеспечения, трудоустройства и поощрения за добросовестный труд отличившихся парламентариев.
Президент уточнил, что 25 марта считается крайним сроком, когда вновь избранные депутаты должны приступить к исполнению своих обязанностей. В этой связи он предложил уже с апреля выплачивать зарплату народным избранникам.
А касаясь вопросов по предстоящему формированию руководящих органов нижней палаты, он предложил участникам совещания "поработать пару недель в парламенте серьезнейшим образом, чтобы помочь депутатам встать в эту колею и подготовить и провести первое заседание парламента", но при этом предостерег от излишней опеки.
Президент поручил также подготовить его традиционную встречу с уходящими парламентариями.
"Надо поблагодарить, наградить тех, кто активно работал", - заявил белорусский лидер, констатировав, что "парламент был как никогда солидный, порядочный".
Еще один важный вопрос в жизни тех, кто завершает парламентскую деятельность, - трудоустройство на новые места.
"Это подготовленные люди, очень серьезная школа", - подчеркнул Лукашенко, заверив, что, если потребуется помощь в их трудоустройстве, руководство будет "решать эти вопросы".