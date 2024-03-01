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«Путин предостерег Запад от отправки войск на Украину»

Президент России Владимир Путин в своем ежегодном послании парламенту предостерег Запад от отправки войск на Украине, заявив, что существует реальный риск ядерного конфликта. Об этом пишет канадское издание The Globe and Mail.

По мнению журналистов, слова российского лидера о том, что «сейчас последствия для потенциальных интервентов будут гораздо более трагичными», чем для тех, кто уже раньше направлял войска для войны с Россией, являются ответом на заявление президента Франции Эммануэля Макрона, допустившего отправку наземных войск НАТО на Украину.

«Российская угроза стала головоломкой для НАТО»

Военные эксперты стран НАТО со всей серьезностью относятся к возможной угрозе нападения России на кого-то из европейских членов альянса, но никак не могут придти к единому мнению, сколько времени понадобиться Москве, чтобы подготовиться к таким действиям. Об этом пишет на страницах американского издания Foreign Policy старший научный сотрудник-консультант Международного института стратегических исследований Франц-Стефан Гади.

По словам эксперта, в Германии уверены, что для восстановления потерянных на Украине сил и техники России понадобится «пять-восемь лет», а агентство внутренней безопасности Польши считает, что Москва восстановит силы уже через три года. При этом озвучиваются и различные сценарии возможного удара.

«В ближайшие годы недооценивать Россию будет опасно. Здравый смысл подсказывает, что блоку не стоит удивляться, когда Москва совершит нечто такое, что большинство европейцев считало до этого немыслимым», - утверждает он.

«Полная победа Украины сейчас очевидно невозможна»

Потеря укрепляемой с 2014 года Авдеевки сделала угрозу поражения Украины в военном конфликте вполне реальной, а западные страны поставила перед выбором – дальнейшая эскалация с введением воинского контингента НАТО на украинскую территорию и ядерное противостояние, либо мирные переговоры. Об этом пишет Responsible Statecraft.

Военные эксперты на страницах издания обратили внимание на то, что потеря Авдеевки произошла на фоне проблем с выделением помощи Украине в США.

«Полная победа Украины сейчас очевидно невозможна. Таким образом, любое прекращение боевых действий закончится той или иной формой компромисса, и чем дольше мы будем ждать, тем хуже будут условия этого компромисса для Украины», - подчеркивается в статье.

«Байден ждет от G7 план по использованию российских активов»

Президент США Джо Байден к июньскому саммиту в Италии ожидает от стран «Большой семерки» варианты возможного использования замороженных активов России. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщает агентство Bloomberg.

По данным источников издания, речь идет о 280 миллиардах долларов активов российского Центрального банка. Чиновники стран G7 рассматривают, в том числе, план применения этих денег для получения доходов или предоставления гарантий по активам. Однако Франция, Германия и Европейский центробанк «до сих пор сопротивлялись любому пути, который мог бы привести к конфискации средств», так как опасаются ответных мер России и негативного воздействия на статус евро как резервной валюты, пишет агентство.

Три человека погибли в Ливане при ударе израильского БПЛА

Беспилотный летательный аппарат Израиля нанес удар в Ливане, в результате чего погибли трое бойцов «Хезболлах». Об этом сообщила радиостанция Voice of Lebanon.