Западные СМИ увидели в послании Путина ответ на заявление Макрона

Западные СМИ увидели в послании президента России Владимира Путина ответ на слова главы Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке западных военных на Украину. Как отмечает французское издание Les Echos, им стало напоминание российского лидера о провале наполеоновского похода против России.

Автор публикации добавил, что Путин также «приоткрыл дверь для переговоров», однако вести он их собирается не с странами Евросоюза, а непосредственно с США.

Немецкая газета Rhein-Neckar-Zeitung считает, что некоторые заявления Путина в выступлении можно считать реакцией на речь Макрона — российский президент дал понять, что не потерпит подобных провокаций со стороны Запада.

Напомним, что 26 февраля президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что не исключает отправку войск стран НАТО на Украину. 29 февраля он подтвердил, что осознанно говорил о такой возможности.