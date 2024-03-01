Bialystok: польские фермеры устроили блокаду границы Литвы из-за зерна Украины
Фермеры из Польши объявили блокаду границы Литвы с целью прекращения ввоза украинского зерна. Об этом сообщает координатор протеста фермеров Кароль Печиньский.
«Мы ставим блокаду для явления, которое мы называем зерновой каруселью. Украинское зерно въезжает в Люблинское или Подкарпатское воеводство в режиме транзита через нашу страну. Это разрешено несмотря на эмбарго. Затем автомобиль направляется в Литву. Польские службы перестают отслеживать этот транспорт после пересечения границы с Литвой. Затем машина с зерном возвращается на границу и меняет документы. Груз становится товаром Евросоюза и свободно въезжает в страну», — рассказал Кароль Печиньский в эфире польского радио Bialystok.
Он отметил, что фермеры намерены перекрыть весь зерновой трафик.
Фермеры рассчитывают продлить протест до недели. Отмечается, что блокада рассчитана именно на большегрузы. Легковые автомобили могут проехать через границу в Литву.
Нынешний премьер-министр Польши Дональд Туск признает, что в настоящий момент ситуация с зерном и Украиной является критической. Он рассчитывает решить вопрос таким образом, чтобы интересы и Польши, и Украины были соблюдены. Польско-украинские отношения осложнились из-за эмбарго на украинское зерно еще в 2023 году. Проблема для Варшавы заключается в том, что из-за экспорта украинского зерна страдает внутрення агропромышленная экономика страны.