Польские фермеры устроили блокаду границы Литвы из-за зерна Украины

«Мы ставим блокаду для явления, которое мы называем зерновой каруселью. Украинское зерно въезжает в Люблинское или Подкарпатское воеводство в режиме транзита через нашу страну. Это разрешено несмотря на эмбарго. Затем автомобиль направляется в Литву. Польские службы перестают отслеживать этот транспорт после пересечения границы с Литвой. Затем машина с зерном возвращается на границу и меняет документы. Груз становится товаром Евросоюза и свободно въезжает в страну», — рассказал Кароль Печиньский в эфире польского радио Bialystok.