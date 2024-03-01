Санду отреагировала на слухи о присоединении Приднестровья к России

Президент Молдавии Майя Санду отреагировала на слухи о возможном присоединении Приднестровской Молдавской республики (ПМР) к России. Глава республики заявила, что они распространяются с подачи Москвы, передает РИА Новости.

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«Российская пропаганда распространила эту страшилку. Кремль делает это, чтобы запугать молдаван, тем более у нас год выборов», — высказалась Санду в эфире телеканала Jurnal TV.

При этом президент Молдавии не привела доказательств своих слов.

28 февраля стало известно, что в проект резолюции съезда депутатов Приднестровья парламентарии включили просьбу о защите региона в условиях усиления давления Молдавии. Документ был адресован Совфеду и Госдуме РФ.

На обращение Тирасполя отреагировали в Москве. МИД России назвал защиту интересов жителей Приднестровья одним из приоритетов РФ.