Зеленский решил не ехать в Армению и в Азербайджан «из-за отмены визита Баку»

Президент Украины Владимир Зеленский не будет посещать Армению и Азербайджан, как планировалось в марте, передает армянские издание Radar Armenia с ссылкой на собственные источники.

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Решение Зеленского, как заявляет издание, связано из-за отмены визита Баку. Поездка планировалась в ближайшее время, но точных дат назначено не было. Представитель Украины в Армении Валерий Лобач заявлял, что вскоре появится новая информация.