Слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки европейских военных на Украине лишь навредили киевскому режиму. Об этом сообщило издание Politico.

По его словам, заявления французского лидера задумывались как «стратегический сигнал» России.

«Фактически, они добились противоположной цели», — говорится в тексте.

Ранее Макрон отмечал, что возможность отправки войск стран Запада на Украину исключать нельзя.