Япония выступила с призывом по поводу сектора Газа

Японское правительство продолжает придерживаться позиции, что Израиль имеет право на защиту своего государства, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы МИД Ёко Камикаву.

По ее словам, Токио настаивает, что все действия должны выполняться в рамках международного и, в первую очередь, гуманитарного права.

«В то же время мы полагаем, что все действия должны осуществляться в рамках международного права. И в любых обстоятельствах базовые принципы гуманитарного права должны соблюдаться», — заявила дипломат.

Глава внешнеполитического ведомства не стала прямо комментировать информацию по израильскому удару по улице Ар-Рашид на западе города Газа. Это произошло во время раздачи гуманитарной помощи. Камикава указала, что «в настоящее время полная оценка ситуации затруднительна», поэтому «неправильно было бы давать правовую оценку действиям Израиля» в целом.