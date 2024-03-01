Трамп обвинил Байдена в проблемах с мигрантами

Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что прибывшие в США мигранты совершили в 2023 году тысячи преступлений, сообщает РИА Новости.

Политик возложил вину за это на главу Белого дома Джо Байдена. По словам Трампа, в прошлом году нелегалов обвинили в 33 тысячах нападений, 3 тысячах грабежей, 6,9 тысячи краж, 7,5 тысячах преступлений, связанных с оружием. Также мигранты совершили 4,3 тысячи сексуальных преступлений, 600 похищений, 1,7 тысячи убийств.

Как указал экс-президент, в США появился новый род преступности – «преступления мигрантов имени Байдена». Трамп назвал его продажным и худшим президентом, а также самым некомпетентным, так как позволяет «тысячам и тысячам людей прибывать сюда из Китая, Йемена, Конго, Сирии и других наций, многие из которых не очень к нам дружелюбны».

По прогнозам экс-лидера США, к концу нынешнего президентства Байдена количество нелегалов может достигнуть 15-18 миллионов.

Ранее Трамп заявил, что если выиграет выборы, которые пройдут в конце текущего года, то депортируют огромное количество нелегалов.

Тем временем, Байден призвал Трампа взаимодействовать по вопросу охраны границы.