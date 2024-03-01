США созвали в ОБСЕ группу по поводу России

Это уже четвертый случай инициирования Московского механизма ОБСЕ по поводу приписываемых России действий с начала специальной военной операции на Украине. В заявлении уточняется, что этот шаг последовал "за докладами миссий экспертов Московского механизма ОБСЕ от мая 2023 года, июля 2022 года и апреля 2022 года".

Московский механизм, учрежденный в 1991 году, призван "содействовать решению конкретного вопроса или проблемы, относящихся к человеческому измерению". Он может быть запущен как самой страной, в отношении которой будет проводиться проверка, так и как минимум шестью другими государствами - членами организации. Если их 10 и более, то предварительные переговоры с проверяемой страной не являются обязательным условием для начала процедуры. Эксперты численностью не менее 45 человек назначаются на срок от трех до шести лет.