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Совбез ООН организует закрытое заседание из-за атаки по гуманитарному конвою

Совет Безопасности ООН организует закрытое заседание из-за атаки по гуманитарному конвою в секторе Газа во время раздачи гуманитарных грузов мирным жителям.

СБ ООН организует закрытое заседание из-за атаки по гуманитарному конвою
© Fatima Shbair/AP

Об этом сообщает ТАСС. Заседание состоится по требованию Алжира, который в настоящее время занимает место непостоянного члена Совета Безопасности. Алжир отмечает, что будет продолжать бороться за законные права палестинского народа и добиваться полного прекращения огня в секторе Газа.

Минздрав Палестины утверждает, что израильские силы нанесли удар по ожидавшим распределения гуманитарной помощи людям в районе Ан-Наблуси. Сообщается, что число погибших возросло до 112. До этого пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что десятки жителей Газы погибли в давке и под колесами грузовиков, которые доставили гуманитарную помощь на север анклава.

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