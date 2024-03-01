СБ ООН организует закрытое заседание из-за атаки по гуманитарному конвою

Совет Безопасности ООН организует закрытое заседание из-за атаки по гуманитарному конвою в секторе Газа во время раздачи гуманитарных грузов мирным жителям.

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Об этом сообщает ТАСС. Заседание состоится по требованию Алжира, который в настоящее время занимает место непостоянного члена Совета Безопасности. Алжир отмечает, что будет продолжать бороться за законные права палестинского народа и добиваться полного прекращения огня в секторе Газа.