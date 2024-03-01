Байден назвал неандертальцами тех, кто отрицает изменение климата

Президент США Джо Байден во время выступления перед журналистами в четверг в городе Браунсвилл (штат Техас) на границе с Мексикой назвал неандертальцами тех, кто отрицает глобальное изменение климата. Его выступление транслировали американские телеканалы.

"Мне нравится идея о том, что изменения климата не существует. Мне нравятся некоторые из моих друзей-неандертальцев, которые все еще думают, что изменения климата не существует. Моя администрация будет продолжать развивать прогресс, которого мы добились в борьбе с климатическим кризисом", - сказал американский президент в связи с лесными пожарами в Техасе.

Сотрудники таможенных служб провели для главы государства брифинг по ситуации вокруг миграционного кризиса и распространения фентанила (синтетический опиоид) в стране. В начале брифинга, который транслировали телеканалы, Байден спросил: "Где я?" Перед своим выступлением он также спросил: "Куда мне идти?" При этом в трансляцию попало, как сотрудница таможенной службы в конце брифинга инструктирует главу государства по поводу того, куда ему следует идти, чтобы начать свое выступление.

Во время брифинга президент-демократ держал в руках карточку, с которой, как предположила Республиканская партия в соцсети X, "похоже, зачитывал вопросы" сотрудникам правоохранительных органов. В ней также было расписано то, что он должен делать во время брифинга.

Республиканская партия назвала визит главы государства срежиссированным. Несмотря на миграционный кризис в стране, хозяин Белого дома посетил южную границу всего лишь второй раз за весь срок своего президентства, отмечает партия.

Байден отправился в Техас, чтобы, по свидетельству Белого дома, предметно ознакомиться с ситуацией на южной границе, заслушать работающих там сотрудников силовых ведомств США. Речь идет прежде всего о пограничниках. Одновременно с Байденом в Техасе находится предыдущий президент США Дональд Трамп.