Каллас назвала слова Макрона о вводе войск на Украину сигналом РФ
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас назвала слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки Западом войск на Украину сигналом России о «всех вариантах на столе». Соответствующее заявление она сделала в интервью Politico.
Ранее президент Макрон сообщил, что главы западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но пока не пришли к соглашению по этому вопросу.
«Я думаю, что это также сигнал, который мы посылаем России о том, что мы не исключаем разных вещей. Все страны поняли, что мы должны сделать все, чтобы Украина победила, а Россия проиграла эту войну», — прокомментировала его слова Каллас.
Кроме того она указала, что страны Евросоюза обсуждают разные идеи за закрытыми дверями, хотя их также стоит обсуждать «открыто».
Напомним, что после заявления Макрона часть стран поспешила заверить, что не станет отправлять своих военных на Украину. В частности, об этом сказали в Берлине, Вашингтоне и Лондоне. В России же, комментируя слова Макрона, сказали, что такое решение повысит риск прямого столкновения НАТО с РФ.