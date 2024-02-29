Каллас назвала слова Макрона о вводе войск на Украину сигналом РФ

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас назвала слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки Западом войск на Украину сигналом России о «всех вариантах на столе». Соответствующее заявление она сделала в интервью Politico.

Ранее президент Макрон сообщил, что главы западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но пока не пришли к соглашению по этому вопросу.

«Я думаю, что это также сигнал, который мы посылаем России о том, что мы не исключаем разных вещей. Все страны поняли, что мы должны сделать все, чтобы Украина победила, а Россия проиграла эту войну», — прокомментировала его слова Каллас.

Кроме того она указала, что страны Евросоюза обсуждают разные идеи за закрытыми дверями, хотя их также стоит обсуждать «открыто».