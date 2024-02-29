В Польше назвали условие закрытия границы с Украиной

«Такое возможное решение будет иметь свои последствия, так как будет двусторонним. Это не сценарий мечты, но, к сожалению, мы должны иметь его в виду, если наши постулаты не найдут понимания у наших партнеров в Брюсселе, а также у украинской стороны», — добавил премьер.