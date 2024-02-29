В Польше назвали условие закрытия границы с Украиной
Польша закроет границу с Украиной, если ее требования не услышат в Брюсселе и Киеве. Об этом заявил премьер-министр республики Дональд Туск, передает «РИА Новости».
По его словам, Варшава обсудила этот вопрос с Киевом. Туск отметил, что Украина выразила готовность «закрыть границы, если речь идет о товарообороте».
«Такое возможное решение будет иметь свои последствия, так как будет двусторонним. Это не сценарий мечты, но, к сожалению, мы должны иметь его в виду, если наши постулаты не найдут понимания у наших партнеров в Брюсселе, а также у украинской стороны», — добавил премьер.
Поводом для таких мер стали проходящие в Польше не первый месяц протесты фермеров. Они требуют от властей прекратить импорт в страну сельскохозяйственной продукции с Украины и отказаться от экологических планов Евросоюза по сокращению выбросов в атмосферу до нуля.