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Шеф Пентагона не исключил военное столкновение НАТО и России

Поражение Украины в текущем конфликте грозит военным столкновением Североатлантического альянса и России, заявил в в ходе слушаний в Палате представителей США шеф Пентагона Ллойд Остин. Об этом пишет РИА «Новости».

Шеф Пентагона: поражение Украины грозит войной России с НАТО
© globallookpress.com

Глава ведомства назвал очень тревожными оценки экспертов, согласно которым российские войска на Украине продолжают продвигаться и постепенно добиваются успехов.

Пентагон захотел вернуться к переговорам с Россией

«Откровенно говоря, если Украина падет, я действительно считаю, что НАТО вступит в борьбу с Россией», — пояснил Остин.

По данным агентства, в последнее время лидеры западных стран все чаще озвучивают идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ.

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