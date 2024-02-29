Шеф Пентагона: поражение Украины грозит войной России с НАТО

Поражение Украины в текущем конфликте грозит военным столкновением Североатлантического альянса и России, заявил в в ходе слушаний в Палате представителей США шеф Пентагона Ллойд Остин. Об этом пишет РИА «Новости».

Глава ведомства назвал очень тревожными оценки экспертов, согласно которым российские войска на Украине продолжают продвигаться и постепенно добиваются успехов.

«Откровенно говоря, если Украина падет, я действительно считаю, что НАТО вступит в борьбу с Россией», — пояснил Остин.