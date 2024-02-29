МАГАТЭ отметило низкое содержание трития в воде с АЭС "Фукусима-1"

Уровень трития в четвертой партии очищенной воды с японской аварийной АЭС "Фукусима-1", которую накануне начали сбрасывать в океан, намного ниже эксплуатационной нормы. Об этом сообщила пресс-служба Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) со ссылкой на данные экспертов организации.

"Эксперты, находящиеся в офисе МАГАТЭ на площадке атомной электростанции "Фукусима", взяли пробы после того, как 28 февраля очищенная вода была разбавлена морской водой в сбросных сооружениях. Независимый анализ, проведенный МАГАТЭ на месте, подтвердил, что концентрация трития намного ниже эксплуатационного предела в 1 500 беккерелей на литр", - отметили в организации.

Накануне компания-оператор Tokyo Electric Power начала четвертый этап сброса в океан очищенной воды со станции. На этом этапе планируется сбросить порядка 7,8 тыс. тонн воды партиями, не превышающими 500 тонн в сутки. Этот этап продлится до 16 марта.

Ранее МИД Японии объявил, что в середине марта с очередной инспекцией на станцию прибудет делегация МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси. Руководитель МАГАТЭ, в частности, понаблюдает за процессом сброса воды, а также встретится с властями префектуры Фукусима и местными жителями.

Очистка Фукусимы

В марте 2011 года удар цунами вывел из строя на АЭС "Фукусима-1" энергетические и охлаждающие установки, что привело к расплавлению ядерного топлива в трех реакторах, разрушению их корпусов, взрывам и выбросу большого количества радиоактивных веществ. К настоящему времени территория станции и прилегающие районы практически очищены. Однако в разрушенные реакторы для охлаждения фрагментов ядерного топлива постоянно заливается вода, которая вытекает через бреши с сильным радиоактивным заражением.

Сейчас на территории АЭС скопилось свыше 1,34 млн тонн воды. В связи с этим правительство Японии приняло решение о постепенном сбросе в океан очищенной воды. Эта операция растянется на 30-40 лет. Вода проходит очистку, но в ней по-прежнему содержится тритий, который не поддается удалению. Она также разбавляется морской водой. Предельная допустимая концентрация трития составляет 1 500 беккерелей на литр. Замеры, проводимые в океане японскими властями и МАГАТЭ, подтверждают соответствие заданным параметрам.