Президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил, что вполне осознанно говорил о дискуссии по поводу отправки западных военных на Украину, заявив, что "взвесил" и "продумал" свои слова. Об этом он заявил журналистам во время посещения будущей олимпийской деревни на окраине Парижа.

"Это достаточно серьезные темы. Каждое мое слово на эту тему взвешено, продумано и выверено", - заметил он.

В то же время глава государства отказался от "геополитических комментариев" на этот счет, призвав не смешивать тему украинского конфликта с открытием олимпийской деревни.

"Спорт должен способствовать единению и умиротворению", - добавил он.

26 февраля Макрон заявил, что на встрече в Париже, где представители около 20 западных стран обсуждали дальнейшую поддержку Украины в конфликте с РФ, поднималась тема возможной отправки сухопутных войск западных стран на Украину. По его словам, участники не пришли к консенсусу по данному вопросу, однако такого сценария в будущем исключать нельзя. После конференции представители большинства стран-участниц заявили, что не планируют направлять войска на Украину и тем более выступают против их участия в боевых действиях против России.