Пока вы не уснули: призыв Путина к российскому бизнесу и пожар на ледоколе "Ермак"

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Послание президента России Федеральному собранию: главное

Президент Владимир Путин огласил сегодня послание Федеральному собранию, в котором высказался о специальной военной операции, рассказал о льготах для ее участников и озвучил новые экономические и социальные проекты. Главные темы выступления главы государства в материале «Рамблера».

В этом году президент России сфокусировал внимание на стратегических планах страны, СВО, а также льготах для семей с детьми и расширении существующих инфраструктурных проектов. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что послание Владимира Путина во многом можно считать предвыборной программой.

В Санкт-Петербурге загорелся ледокол «Ермак»

Находящийся на утилизации ледокол "Ермак" загорелся в Санкт-Петербурге, сообщил телеканал 78.ru.

По его данным, силами экипажа огонь потушить на судне не удалось. Сейчас все матросы эвакуированы с ледокола.

Порт, в котором он находится, продолжает работу в штатном режиме. По мнению пожарных, рисков для распространения огня нет.

Премьер Эстонии поддержала отправку войск на Украину

По мнению Каи Каллас, эту меру можно расценивать как оборонительные действия.

«Россия говорит, что тот или иной шаг — это эскалация. Но оборона — не эскалация. У нас на столе должны быть все варианты, чтобы мы помогли Украине победить», — сказала глава эстонского кабмина в эфире Sky News.

Путин обратился с призывом к российскому бизнесу

Российской бизнес должен работать в юрисдикции РФ, не выводя средства за границу, где можно лишиться всего.

«Вкладывать ресурсы нужно в Россию, в регионы, в развитие компании, в подготовку кадров. Самая надежная защита активов капиталов российского бизнеса, наша сильная суверенная страна», — сказал Путин во время обращения.

Два миллионера отказались от гражданства России

Бывшие участники списка Forbes, основатели американских IT-компаний Veeam Software и Object First Андрей Баронов и Ратмир Тимашев отказались от гражданства России. Об этом со ссылкой на знакомого миллионеров сообщает Forbes.

Бизнесмены отказались от паспортов в посольстве России в Республике Кипр. Сейчас у них осталось лишь гражданство островного государства. На постоянной основе Баронов живет в Швейцарии, а Тимашев — в США.

ФСБ задержала в ЛНР двух шпионов

Сотрудники УФСБ России по Луганской Народной Республике (ЛНР) задержали двух местных жителей, шпионивших за ВС РФ и передававших данные украинской спецслужбе и ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.

"Установлено, что двое жителей ЛНР в целях оказания содействия украинским вооруженным формированиям осуществляли сбор сведений о местах дислокации личного состава и военной техники Вооруженных сил Российской Федерации, задействованных в проведении специальной военной операции. Полученные данные в целях обеспечения командования ВСУ разведданными для использования против безопасности и ВС РФ один из фигурантов передавал лицам, действовавшим в интересах Службы безопасности Украины, второй фигурант - представителям ВСУ", - сказано в сообщении.

Россия просит Индию платить за нефть в юанях вместо дирхамов

Москва просит, чтобы индийские потребители покупали российскую нефть за китайские юани, а не за дирхамы ОАЭ, поскольку использование последней валюты стало объектом усилившегося в последние месяцы контроля со стороны ряда банков, пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники – топ-менеджера одного из нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и правительственного чиновника.

В середине февраля Reuters также со ссылкой на источники сообщало, что плата за возобновившиеся поставки в Индию российской нефти сорта Sokol с проекта «Сахалин-1», скорее всего, будет осуществляться в дирхамах.

В России зарегистрировали товарный знак «Юрий Гагарин»

Роспатент зарегистрировал товарный знак «Юрий Гагарин». Его правообладателем является дочь советского космонавта Галина Гагарина, следует из документа, имеющегося в распоряжении «Газеты.Ru».

Товарный знак «Юрий Гагарин» охватывает три класса МКТУ: № 9 (автоматы для продажи билетов, 3D-очки, 3D-сканеры, банкоматы, видеокамеры, смартфоны, смарт-часы, смарт-очки, планшеты и другое), № 25 (одежда, обувь, головные уборы, нижнее белье) и № 41 (организация конкурса красоты, обучение гимнастике и обучение дзюдо, услуги оркестров и многое другое).

Главного редактора «Новой газеты» задержали из-за дискредитации ВС РФ

Главного редактора «Новой газеты» Сергея Соколова доставили в отдел полиции для составления административного протокола по статье «О дискредитации Вооруженных сил РФ». Об этом сообщается в Telegram-канале издания.

К материалам административного дела приложена экспертиза, проведенная радиочастотным центром. Речь идет об одной из публикаций «Новой газеты». Протокол составляется по статье 20.3.3, ч. 1.

Отмечается, что дело будет рассматриваться в Перовском суде Москвы. Дата заседания неизвестна.

АвтоВАЗ объяснил высокую цену Lada Vesta Sport

Версия Lada Vesta Sportline стоит дорого из-за того, что это редкий автомобиль и по ездовым качествам напоминает иномарку. Об этом сообщает официальный Telegram-канал завода.