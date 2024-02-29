Депутат Грузии отреагировал на требования освободить Саакашвили

«Такие инициативы со стороны европарламентариев, политически предвзятых по отношению к конкретной партии в Грузии, я должен прямо сказать, являются провокационными. Наверно, ей следует немного более ответственно подходить к подобным инициативам, потому что это может нанести ущерб проевропейским настроениям в Грузии», — заявил Сарджвеладзе.