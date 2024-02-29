Милей намерен провести саммит поддержки Украины

Президент Аргентины Хавьер Милей планирует в 2024 году провести саммит стран Латинской Америки в поддержку Украины, пишет Financial Times. Политик подчеркнул, что ставит в приоритет союзы со «странами, защищающими свободу», к таким он причисляет США и Израиль, а также Украину.

Милей сказал, что планирует организовать «саммит поддержки Латинской Америки» в отношении Украины позднее в этом году, — пишет издание, однако не уточняет, где он выступил с таким заявлением.

Согласно публикации газеты, политика Милея в отношении Украины отличается от более нейтральной позиции по конфликту лидеров ряда других стран региона, таких как Бразилия и Мексика.

В конце прошлого года Аргентина взяла на себя обязательство провести саммит по Украине, на который планировалось пригласить лидеров стран Латинской Америки. Это предложение обсудили президент Украины Владимир Зеленский и Хавьер Милей. Политики сошлись на том, что мероприятие получится организовать в начале 2024 года.