МИД Казахстана прокомментировал приостановку участия Армении в ОДКБ

«Каких-либо юридических действий Армения, насколько я знаю, не предпринимала. То есть де-юре Армения не приостанавливает свое членство в ОДКБ», — прокомментировал политик, заметив, что организация продолжит действовать, даже если какая-то из стран приостановит свое участие.