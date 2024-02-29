В Армении заявили, что никогда не обсуждали возможность быть в НАТО

"Никакой дискуссии о НАТО не было, мы и внутри нашей команды не обсуждали такое. Что касается Евросоюза, то это не военный союз, мы готовы укреплять отношения. Сегодня демократия является нашей крупнейшей системой безопасности", - заявил он.