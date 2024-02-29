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В Армении заявили, что никогда не обсуждали возможность быть в НАТО

Власти Армении никогда не обсуждали возможность вступления в НАТО, однако укрепляют отношения с ЕС. Об этом на брифинге заявил спикер армянского парламента Ален Симонян.

В Армении заявили, что никогда не обсуждали возможность быть в НАТО
© Аппарат Президента Республики Армения

"Никакой дискуссии о НАТО не было, мы и внутри нашей команды не обсуждали такое. Что касается Евросоюза, то это не военный союз, мы готовы укреплять отношения. Сегодня демократия является нашей крупнейшей системой безопасности", - заявил он.

При этом Симонян подчеркнул, что Армения старается "покупать оружие во всех возможных местах". "Если кого-то это смущает, то это их проблемы", - добавил он.

По мнению спикера парламента, Армения должна задумываться над возможностью стать кандидатом в члены Евросоюза.

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