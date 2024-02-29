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МИД Венгрии: слова об отправке западных войск на Украину противоречат решению НАТО

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что заявления о возможной отправке военнослужащих западных стран на Украину противоречат позиции НАТО. Как сообщает ТАСС, об этом он сказал в ходе пресс-конференции.

В МИД Венгрии оценили слова об отправке западных войск на Украину
© globallookpress.com

Сийярто напомнил, что Североатлантический альянс принял решение о невмешательстве еще два года назад и оно все еще остается в силе.

«Поэтому любые планы или заявления, касающиеся возможного появления европейских военнослужащих на Украине, будут диаметрально противоположны по отношению к нынешнему решению НАТО», — заявил министр.

Он добавил, что в текущей напряженной ситуации к эскалации ведут не только действия, но и слова, а потому подобные заявления являются чрезвычайно опасными.

Эммануэль Макрон допустил отправку войск на Украину

Напомним, что накануне президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что не исключает отправку войск стран НАТО на Украину. После этого ряд западных государств опровергли наличие у них таких планов — об этом заявили в Венгрии, Германии, Польше, Швеции и Великобритании. Аналогичным образом высказался и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что заявление Макрона свидетельствует об отсутствии инстинкта самосохранения у современных западных политиков. Он подчеркнул, что подобный шаг нанесет непоправимый урон безопасности и стабильности на континенте.

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