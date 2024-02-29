В МИД Венгрии оценили слова об отправке западных войск на Украину

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что заявления о возможной отправке военнослужащих западных стран на Украину противоречат позиции НАТО. Как сообщает ТАСС, об этом он сказал в ходе пресс-конференции.

Сийярто напомнил, что Североатлантический альянс принял решение о невмешательстве еще два года назад и оно все еще остается в силе.

«Поэтому любые планы или заявления, касающиеся возможного появления европейских военнослужащих на Украине, будут диаметрально противоположны по отношению к нынешнему решению НАТО», — заявил министр.

Он добавил, что в текущей напряженной ситуации к эскалации ведут не только действия, но и слова, а потому подобные заявления являются чрезвычайно опасными.

Напомним, что накануне президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что не исключает отправку войск стран НАТО на Украину. После этого ряд западных государств опровергли наличие у них таких планов — об этом заявили в Венгрии, Германии, Польше, Швеции и Великобритании. Аналогичным образом высказался и генсек НАТО Йенс Столтенберг.