Обзор ИноСМИ: виновные в срыве украинского контрнаступления и «безопасность» для Швеции

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«Россия еще может нас удивить»

Российские военно-воздушные силы на границе со странами-членами НАТО действуют абсолютно также, как и до конфликта на Украине, и вполне могут удивить союзников. Об этом рассказал ERR подполковник Свен Якоб, участвующий в миссии альянса по защите воздушной безопасности в странах Балтии.

По его словам, основная задача миссии, которой в этом году исполняется 20 лет, - это обнаружение российских самолетов, нарушающих воздушное пространство НАТО. При этом пилоты «видят разные российские системы и развивают свои летные навыки».

«Немецким ВВС за время ротации приходится реагировать на российские самолеты в среднем 20-30 раз. Удивительно, но это число не изменилось с годами», - констатировал Свен Якоб.

Зеленский назвал виновных в срыве контрнаступления

Заявление Владимира Зеленского о том, что планы украинского наступления «лежали на столе в Кремле», говорит о наличии шпиона среди высшего руководства с доступом к государственной тайне. Об этом заявил в статье для украинского издания «Высокий Замок» журналист Богдан Буткевич.

Аналитик отметил, что такие слова Верховного Главнокомандующего не могут не отразиться на настроениях украинцев и на планах по мобилизации в стране, поэтому Зеленскому нужно в самое ближайшее время показать, кто этот шпион — «с четкими и недвусмысленными доказательствами». Иначе это сигнал о том, что «Верховный Главнокомандующий совершенно не собирается брать ответственность на себя», что просто невозможно «постичь ни головой, ни сердцем», констатировал автор статьи.

«Правительство Шольца губит экономику Германии»

Самоуверенные и необдуманные решения немецкого коалиционного правительства канцлера Олафа Шольца привели к тому, что экономика Германии постепенно утрачивает конкурентоспособность, а деловая активность достигла рекордно низкого уровня. Об этом пишет на страницах The Wall Street Journal эксперт Уолтер Рассел Мид.

По его словам, серьезный удар по экономическим показателям Германии нанес резкий рост цен на энергоносители, в результате чего крупные немецкие компании вынуждены закрывать производство внутри страны и переезжать в США, где получают субсидии.

«В прошлом году ВВП Германии сократился на 0,3%, а на прошлой неделе немецкое правительство снизило прогноз экономического роста на 2024 год до 0,2% (…) На фоне этого неблагополучное трехпартийное коалиционное правительство Германии парализовано внутренней борьбой», - констатировал эксперт.

«Членство в НАТО не укрепит безопасность Швеции»

Отказ Швеции от нейтралитета и присоединение к Североатлантическому альянсу не способствует укреплению безопасности страны, так как в случае размещения союзниками на ее территории ядерного оружия, она может станет мишенью для ответных российских ударов. Об этом пишет китайское издание Global Times.

По мнению экспертов, напряженность между Россией и Европой будет только расти. И в выигрыше в этой ситуации остаются США. Так как присоединившиеся к НАТО Швеция и Финляндия являются членами Арктического совета, а значит, смогут помочь Вашингтону реализовать американскую стратегию в Арктике, подчеркивает издание.

Такер Карлсон заявил о внесении его в «расстрельный список» на Украине

Американский журналист Такер Карлсон после посещения России рассказал о том, что его не пускают на Украину, и он внесен там «в какой-то расстрельный список». Такое заявление он сделал в интервью YouTube-блогеру Лексу Фридману.

Карлсон, взявший интервью у президента России Владимира Путина, отметил, что хотел бы дать высказаться и Владимиру Зеленскому, но не смог сделать это.