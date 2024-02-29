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JPost: близ дипмиссии США в Тель-Авиве обнаружили подозрительный предмет

Прикрепленный к автомобилю подозрительный предмет был обнаружен на улице Яркон в Тель-Авиве неподалеку от американской дипмиссии. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

JPost: близ дипмиссии США в Тель-Авиве обнаружили подозрительный предмет
© EPA/TACC

По данным издания, инцидент может носить криминальный характер, при этом службы безопасности не считают, что существует связь между предметом и местом его обнаружения.

На улице Яркон в Тель-Авиве располагалось посольство США в Израиле до его переноса в Иерусалим в 2018 году. В настоящее время в здании находится консульское отделение американского диппредставительства.

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