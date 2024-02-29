Le Figaro: Макрон рассчитывает создать новую архитектуру безопасности в Европе

Президент Франции Эмманюэль Макрон оказался «в изоляции» после своих слов о возможности отправки войск на Украину. Однако жесткая риторика Парижа в отношении Москвы является хорошо просчитанным шагом, направленным на привлечение европейцев к созданию новой архитектуры безопасности, заявили Le Figaro французские чиновники.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что главы западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но пока не пришли к соглашению по этому вопросу. В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что власти страны не будут отправлять своих военных для помощи Украине в боевых действиях. С аналогичными заявлениями выступили также представители других стран НАТО, в том числе и США.

Французское издание обращает внимание на то, что еще совсем недавно Эммануэль Макрон постоянно звонил Владимиру Путину, пытаясь его «образумить», а сейчас заговорил о том, что «поражение России станет залогом безопасности и стабильности» Европы.

На смену курса Макрона, по словам осведомленных источников издания, повлияли как неудачи украинской армии, так и «враждебные действия» со стороны Москвы, а также блокирование в Конгрессе США нового пакета помощи Киеву и перспективы возвращения в Белый дом Дональда Трампа.

При этом все французские президенты, так или иначе, возвращались к идее «стратегической независимости» Европы, несмотря на то, что в ЕС уверены, что оборона должна осуществляться в рамках НАТО и в сотрудничестве с Вашингтоном, говорится в статье.

Однако на фоне перспективы ослабления НАТО в случае победы Трампа, инициатива Парижа, настаивающего на укреплении европейского суверенитета, «приобретает новый смысл», уверены французские дипломаты.

Франция вкладывает в свою систему сдерживания миллиарды евро, и в нынешней ситуации идеи Эммануэля Макрона могут стать более популярными среди европейцев.

«Сегодня над нами больше никто не смеется - наши партнеры берут на вооружение идеи, из-за которых они десять лет назад заходились криком», - констатировал один из источников издания в дипломатических кругах.