Си Цзиньпин заявил о создании в Китае новой формы цивилизации человечества

"Модернизация в китайском стиле - это путь к построению могущественной страны и возрождению нации. Она открыла человечеству новый путь к модернизации и создала новую форму человеческой цивилизации", - указал Си Цзиньпин. Он отметил, что для КПК модернизация Китая - это "не только славная историческая миссия, но и суровое практическое испытание", в связи с чем существует настоятельная необходимость "использовать теоретическое оружие для содействия единству и росту кадров партии".