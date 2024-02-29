В Берлине на сутки встал общественный транспорт из-за забастовки

В Берлине 29 февраля началась массовая забастовка сотрудников общественного транспорта, организованная профсоюзом Verdi. Она охватила метрополитен, автобусы и трамваи пишет немецкий канал ARD.

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Забастовка началась в 3:00 утра по местному времени и продлится 35 часов до 14:00 1 марта. Это привело к серьезным транспортным проблемам в городе.

Также длительная забастовка идет в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Остановили работу трамваи и метро. Основные требования профсоюза — сокращение рабочей недели, увеличение времени отдыха между сменами, дополнительные выходные для работающих ночью и вахтовым методом.

Переговоры ведутся по соглашениям примерно для 90 тысяч сотрудников транспортной сферы.