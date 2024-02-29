Трамп проведет встречу с единственным союзником России в ЕС

Встреча в Мар-а-Лаго показывает, как Трамп все больше оказывает свое влияние на вопросы внешней политики в ходе предвыборной кампании по мере того, как он приближается к выдвижению своей кандидатуры в президенты от республиканцев и к вероятному реваншу на выборах против [действующего] президента США Джо Байдена, — говорится в публикации.