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Во Франции потребовали объявить импичмент Макрону после слов о РФ

Объявить импичмент президенту Эммануэлю Макрону потребовал лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо за то, что тот пытается втянуть Францию в третью мировую войну. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х, пишет РИА Новости.

Во Франции потребовали объявить импичмент Макрону после слов о РФ
© РИА Новости

Он считает, что Макрон ненавидит свою страну.

«Национальная петиция за то, чтобы парламентарии наконец зашевелились! Статья 35 Конституции, требующая проведения голосования по вопросу о войне, и статья 68: его импичмент!» — указал Филиппо.

Политик также прикрепил ссылку на петицию, размещенную на сайте его партии.

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