Во Франции потребовали объявить импичмент Макрону после слов о РФ

Объявить импичмент президенту Эммануэлю Макрону потребовал лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо за то, что тот пытается втянуть Францию в третью мировую войну. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х, пишет РИА Новости.