Трамп примет в своем поместье Орбана

Бывший американский лидер Дональд Трамп, проводящий кампанию по переизбранию на пост президента США, планирует принять премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в своем имении Мар-а-Лаго.

Об этом со ссылкой на осведомленный источник пишет агентство Bloomberg.

«Дональд Трамп планирует принять премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в своем имении Мар-а-Лаго во Флориде на следующей неделе», - пояснил он.

Ожидается, что встреча пройдет 8 марта. Ее подготовка «показывает, что Трамп все больше оказывает влияние на вопросы внешней политики», говорится в статье.

При этом этот шаг может усилить беспокойство союзников США по поводу перспектив возвращения бывшего главы Белого дома к власти.

Ранее Дональд Трамп неоднократно заявлял, что смог бы договориться о прекращении конфликта на Украине за 24 часа, если бы был президентом США. При этом он придерживается мнения, что для быстрого завершения конфликта на Украине необходимо незамедлительно начать мирные переговоры.