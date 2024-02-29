Трамп примет в своем поместье Орбана

Трамп планирует встретиться с премьер-министром Венгрии
Бывший американский лидер Дональд Трамп, проводящий кампанию по переизбранию на пост президента США, планирует принять премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в своем имении Мар-а-Лаго.
Об этом со ссылкой на осведомленный источник пишет агентство Bloomberg.
«Дональд Трамп планирует принять премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в своем имении Мар-а-Лаго во Флориде на следующей неделе», - пояснил он.
Ожидается, что встреча пройдет 8 марта. Ее подготовка «показывает, что Трамп все больше оказывает влияние на вопросы внешней политики», говорится в статье.
При этом этот шаг может усилить беспокойство союзников США по поводу перспектив возвращения бывшего главы Белого дома к власти.
Ранее Дональд Трамп неоднократно заявлял, что смог бы договориться о прекращении конфликта на Украине за 24 часа, если бы был президентом США. При этом он придерживается мнения, что для быстрого завершения конфликта на Украине необходимо незамедлительно начать мирные переговоры.
Также Трамп настаивает на увеличении оборонного бюджета стран, входящих в НАТО. А одному из европейских лидеров Трамп, по его словам, заявил на встрече, что даст России делать «все, что они, черт возьми, захотят» с теми, кто не выполняет свои обязательства.