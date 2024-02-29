В Британии назвали причину «паники» Макрона
Президент Франции Эммануэль Макрон получает тайную информацию о тяжелом положении Вооруженных сил Украины на фронте, поэтому он спешно созвал конференцию в Париже и озвучил идею об отправке в страну европейских солдат. Такое предположение выдвинул британский военный эксперт Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу Duran, передает РИА Новости.
«Паника Макрона <...> наводит на мысль, что они получают информацию с Украины. А это говорит о том, что ситуация там еще хуже, чем известно даже нам, людям, следящим за ходом конфликта день за днем» — сказал он.
Меркурис считает, что заявление лидера Франции о возможной отправке на территорию Украины европейского контингента в целом отражает настроение элит в Брюсселе. Последние видят, что ситуация на фронте быстро выходит из-под контроля.
«Люди, которые впадают в панику, совершают невероятно безрассудные опасные поступки. Меня нисколько не удивляет, что именно Макрон выступает за это», — указал Меркурис.
Ранее в Париже прошла созванная по инициативе президента Франции конференция по поддержке Киева. Эммануэль Макрон по итогам этой встречи сообщил, что участники обсуждали вариант отправки на Украину своих солдат. Однако позже власти многих европейских государств заявили, что не собираются отправлять в помощь Киеву свой воинский контингент.