В США сорвалась казнь серийного убийцы

Директор департамента исправительных учреждений штата Айдахо Джош Тевальт сообщил CNN, что преступника вернут в камеру, а государство «рассмотрит следующие шаги». Защита Крича выразила возмущение произошедшим и указала на попытки штата «убить безобидного старика, который испытал достаточно страданий».

Уроженец Огайо провёл в камере смертников в тюрьме строгого режима больше 50 лет. Его признали виновным в совершении пяти убийств в трёх штатах и подозревают ещё в шести. Крич признался в убийстве 26 человек.