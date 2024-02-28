Президент Сербии выступил против негативного отношения к Украине

Вучич и Зеленский приняли в среду участие в саммите в Албании. На его полях они также провели двустороннюю встречу.

«Хочу сказать людям в нашей стране, что, когда выражают некоторые взгляды против Украины, я должен отметить, что этого не понимаю», — сказал после нее Вучич.

Он объяснил свои слова тем, что Киев «никогда ничего против Сербии не делал», и, в том числе, не признал независимость Косово. По словам Вучича, он понимает отношение сербов к России, но украинцы также являются их славянскими братьями, с которым Белград «старается иметь хорошие отношения».