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Вучич: не понимаю негативного отношения сербов к Украине

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не понимает негативного отношения граждан страны к Украине. Его слова приводит «РИА Новости».

Президент Сербии выступил против негативного отношения к Украине
© globallookpress.com

Вучич и Зеленский приняли в среду участие в саммите в Албании. На его полях они также провели двустороннюю встречу.

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«Хочу сказать людям в нашей стране, что, когда выражают некоторые взгляды против Украины, я должен отметить, что этого не понимаю», — сказал после нее Вучич.

Он объяснил свои слова тем, что Киев «никогда ничего против Сербии не делал», и, в том числе, не признал независимость Косово. По словам Вучича, он понимает отношение сербов к России, но украинцы также являются их славянскими братьями, с которым Белград «старается иметь хорошие отношения».

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