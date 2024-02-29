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На Украине признали невозможность блокировки Telegram в стране

Запретить мессенджер Telegram на Украине невозможно, Андрей Коваленко.

На Украине признали невозможность блокировки Telegram в стране
© Lana Codes / Unsplash

Он уточнил, что сейчас вопрос блокировки мессенджера не стоит на повестке дня. «И вообще нужно разделять контент в Telegram, которые люди читают, а также общение в Telegram между собой», — добавил Коваленко.

В декабре 2023 года на сайте офиса президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием запретить мессенджер на территории страны. По словам автора документа, во время военных действий с помощью Telegram-каналов создается угроза национальной безопасности.

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