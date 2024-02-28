Атталь разъяснил слова Макрона об отправке войск на Украину

Французские военные могли бы обеспечивать безопасность границ Украины, рассказал премьер-министр Франции Габриэль Атталь. Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но им не удалось достигнуть консенсуса. Кроме того, он пообещал сделать все для того, чтобы Россия не смогла победить в противостоянии.

Атталь пояснил, что подразделения ВС Франции могут быть задействованы для защиты границ, в системе ПВО, а также как инструкторы.

«Когда мы говорим о французских военных, мы можем говорить о солдатах, занимающихся обучением, защитой земля-воздух или защитой ряда границ», — уточнил премьер.