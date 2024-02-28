СМИ: ХАМАС и Израиль достигли соглашения по вопросу о доставках гумпомощи

СМИ: ХАМАС и Израиль достигли принципиального соглашения о доставке помощи в Газу
Палестинское движение ХАМАС и Израиль достигли принципиального соглашения о транспортировке гуманитарной помощи в сектор Газа.
Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.
"Достигнуто принципиальное соглашение между движением и Израилем о доставке [гуманитарной] помощи в Газу", - отметил представитель руководства палестинского движения, слова которого привел телеканал.
О деталях договоренностей между сторонами конфликта по этому вопросу представитель ХАМАС не сообщил.