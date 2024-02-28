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СМИ: ХАМАС и Израиль достигли принципиального соглашения о доставке помощи в Газу

Палестинское движение ХАМАС и Израиль достигли принципиального соглашения о транспортировке гуманитарной помощи в сектор Газа.

СМИ: ХАМАС и Израиль достигли соглашения по вопросу о доставках гумпомощи
© globallookpress.com

Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

"Достигнуто принципиальное соглашение между движением и Израилем о доставке [гуманитарной] помощи в Газу", - отметил представитель руководства палестинского движения, слова которого привел телеканал.

О деталях договоренностей между сторонами конфликта по этому вопросу представитель ХАМАС не сообщил.

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