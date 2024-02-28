Судья по делу Трампа получил конверт с неизвестным порошком

Судья 1-го судебного округа Верховного суда Нью-Йорка Артур Энгорон, рассмотревший ранее гражданское дело о мошенничестве против 45-го президента США Дональда Трампа, получил в среду конверт с белым порошком. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

По данным агентства, Энгорон ранее предписал экс-лидеру США выплатить $454 млн долларов по соответствующему делу.

В полиции отметили, что конверт, адресованный судье, поступил на почту суда. Его в рамках работы с корреспонденцией вскрыл сотрудник учреждения. Мужчина, заметив в конверте неизвестный порошок, вызвал сотрудников экстренных служб.

Специалисты изъяли конверт и направили порошок на экспертизу. Результаты исследования пока неизвестны.

Журналисты предположили, что вещество не представляет опасности.