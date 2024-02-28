Судья по делу Трампа получил конверт с неизвестным порошком
Судья 1-го судебного округа Верховного суда Нью-Йорка Артур Энгорон, рассмотревший ранее гражданское дело о мошенничестве против 45-го президента США Дональда Трампа, получил в среду конверт с белым порошком. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.
По данным агентства, Энгорон ранее предписал экс-лидеру США выплатить $454 млн долларов по соответствующему делу.
В полиции отметили, что конверт, адресованный судье, поступил на почту суда. Его в рамках работы с корреспонденцией вскрыл сотрудник учреждения. Мужчина, заметив в конверте неизвестный порошок, вызвал сотрудников экстренных служб.
Специалисты изъяли конверт и направили порошок на экспертизу. Результаты исследования пока неизвестны.
Журналисты предположили, что вещество не представляет опасности.
Ранее сообщалось, что старший сын Трампа, Дональд Трамп-младший, получил по почте конверт с неизвестным порошком. Силовики изъяли его для экспертизы.