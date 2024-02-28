Разведка Италии назвала причины провала контрнаступления ВСУ

Разведка Италии рассказала о причинах провала контрнаступления ВСУ
Разведка Италии опубликовала доклад, в котором назвала причины провала контрнаступления ВСУ. Об этом сообщает РИА «Новости».
Согласно сообщению итальянской разведки, контрнаступление ВСУ не достигло успеха из-за слишком ограниченного времени на подготовку, а также потери элемента неожиданности. Кроме того, к факторам провала в докладе отнесли ограничения в артиллерийских и воздушных атаках.
«Ход украинского контрнаступления не достиг основной запланированной цели, а именно разрыва сухопутного коридора, соединяющего Россию с Крымом. Среди основных факторов, повлиявших на операцию, выделяется недостаток времени, отведенного для подготовки войск, ограниченные возможности атак с воздуха и артиллерии, а также трудности с тем, чтобы застать врасплох российскую оборону», — сказано в докладе.
Ранее в Британии оценили возможность ВСУ начать новое контрнаступление.