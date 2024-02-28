В Киеве опровергли данные о переговорах с Варшавой о закрытии границы

Заместитель министра экономики Украины Тарас Качка заявил, что украинская и польская стороны на прошедших переговорах не обсуждали вопрос временного закрытия границы между двумя странами.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что польская сторона обсуждает с Украиной возможность временного закрытия границы и остановку товарообмена между двумя странами.

"4 часа очень насыщенных переговоров с министрами развития и технологий Польши Кшиштофом Гетманом и сельского хозяйства Чеславом Секерским. <...> За все 4 часа переговоров опция закрытия границы не упоминалась", - написал он на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Он также отметил, что украинская сторона смогла найти общий язык со своими польскими коллегами, ведется работа "над конструктивным решением" разблокирования границы.

Продолжая свое сообщение, Качка призвал внимательно читать заявления польского премьера, а также сохранять спокойствие.

"Всех поощряю полностью и внимательно прочитать заявление Дональда Туска. <...> Заголовки новостей могут вводить в заблуждение", - отметил он.

Сейчас между Киевом и Варшавой обострились отношения из-за блокировки польскими фермерами и перевозчиками приграничных пунктов пропуска. Польские протестующие еще с ноября прошлого года периодически проводили акции, требуя отменить льготы, предоставленных Евросоюзом дальнобойщикам с Украины после 24 февраля 2022 года. Однако в феврале протесты усилились, 20 февраля польские фермеры высыпали украинское зерно из вагонов и перекрыли железнодорожные пути строительным хламом. С тех пор факты высыпания зерна из вагонов не раз повторялись.