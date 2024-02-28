Зеленский пообещал ответить на инициативу Макрона «глубоко в деталях»

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал подробно прокомментировать инициативу главы Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке западных войск после личной встречи. Об этом написало издание «Страна.ua».

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Глава Украины отметил, что во время переговоров с Макроном остановится на этой теме, потому что тогда уже будет «глубоко в деталях».

«И он сказал, что поделится со мной информацией когда прибудет на Украину», — сказал Зеленский, уточнив, что Макрон планирует посетить Киев в середине марта.

По его словам трудно переоценить значимость первого шага — защитить и остаться сильными. Президент добавил, что у него «есть вопросы» о пакетах помощи с европейскими партнерами и США.

Зеленский счел, что у Макрона немало конкретных инициатив по усилению обороноспособности Украины.