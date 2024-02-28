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Пашинян высказался о правах пограничников РФ на границе с Азербайджаном

Представители Погранслужбы ФСБ России не имеют мандата на пребывание на участке населенного пункта Неркин Ханд на границе с Азербайджаном, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте республики. Он призвал сделать «определенные выводы» из сложившейся ситуации.

Пашинян высказался о пограничниках РФ на границе с Азербайджаном
© globallookpress.com

Мандата и соглашения на присутствие российских пограничников не существует. Если это означает, что российские пограничники не могут там осуществлять какие-либо функции, связанные с безопасностью, предполагается, что из этого должны быть сделаны определенные выводы, — заявил Пашинян.

По словам премьера, в Армении «никто не заявлял, что участок Неркин Ханда является зоной ответственности России».

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Ранее спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что российские пограничники должны покинуть территорию ереванского аэропорта Звартноц, поскольку они не могут защитить границы Армении. По его мнению, в результате действий представителей РФ границы республики не раз становились «более уязвимыми». Симонян также задался вопросом о целях прибытия сотрудников ФСБ в Карабахе.

Представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление Симонян, отметила, что высказывание является примером недружественного поведения. По ее словам, Москва не получала от армянских властей никаких обращений по этому вопросу.

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