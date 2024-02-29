Стало известно о реакции Гутерриша на ситуацию в Приднестровье

Генеральный секретарь Антониу Гутерриш следит за развитием ситуации в Приднестровье и призывает все стороны проявлять сдержанность в действиях и риторике. Об этом в ответ на вопрос корреспондента ТАСС заявил на брифинге официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик .

Ранее участники съезда депутатов всех уровней, который прошел в Тирасполе по инициативе президента непризнанного Приднестровья Вадима Красносельского, обратились за помощью к России из-за давления со стороны Молдавии, а также приняли обращение к международному сообществу с просьбой содействовать возобновлению полноценного диалога с Кишиневом.

Отношения между Кишиневом и Тирасполем начали постепенно ухудшаться с 2020 года после избрания президентом Молдавии Майи Санду, которая сделала ряд жестких заявлений в адрес Тирасполя и отказалась встречаться с Красносельским. Ситуация обострилась с начала этого года после решения властей Молдавии взимать пошлины с товаров, следующих в Приднестровье через территорию республики. После того, как Украина закрыла приднестровский участок границы с Молдавией в 2022 году, товары в Приднестровье могут поступать только через контролируемую Кишиневом территорию. Тирасполь обвинил Кишинев в использовании уязвимого положения Приднестровья для блокирования поставок товаров и давления.