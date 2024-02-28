Премьер Италии призналась, что ни одна ее мечта не сбылась

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони призналась в интервью газете La Repubblica, что ни одна её тайная мечта в жизни не осуществилась.

Глава правительства призналась, что мечтала быть оперной певицей, но у нее нет слуха. Кроме того, она желала стать звездой волейбола, но природа не одарила её достаточным ростом для этого.

Желание встретиться с Майклом Джексоном также не сбылось, заметила Мелони, из-за того, что он умер слишком рано.

Политик пояснила, что в перечне желаний и целей должности премьер-министра не было.

Ранее сообщалось, что журналисты заметили на чехле телефона Мелони аффирмации от тревожности. В том числе, на него были нанесены фразы «Я праздную ежедневные победы», «У меня есть инструменты, которые мне нужны», «Я улыбнусь, подышу и пойду» и «Я разрешаю себе сделать перерыв».