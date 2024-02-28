$91.87-0.1799.45-0.47
Войти в почту

Байден отправляется в больницу на ежегодный медосмотр

Президент США Джо Байден отправляется в больницу для прохождения ежегодного медицинского осмотра. Об этом сообщили в пуле Белого дома.

По имеющимся данным, президент утром отправится в медицинский центр Уолтера Рида на плановый ежегодный медосмотр, после чего Белый дом опубликует письменное заключение о медосмотре.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отмечала, что необходимости в оценке умственных способностей Байдена в рамках ежегодной диспансеризации сейчас нет.

В мире
Видео
Уолтер Рид
Джозеф Байден
Администрация США
Соединенные Штаты