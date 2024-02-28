Польша может полностью закрыть границу с Украиной для товаров

Варшава ведет переговоры с украинской стороной о временном закрытии границы для товаров, рассказал на брифинге премьер-министр Польши Дональд Туск. Об этом пишет РИА «Новости».

Туск уточнил, что речь идет « о временном закрытии границы, о полном прекращении товарооборота».

По данным агентства, отношения между странами в 2023 году существенно осложнились из-за эмбарго со стороны Польши в отношении украинского зерна, введенного осенью в одностороннем порядке.