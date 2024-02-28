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Минюст Латвии приравнял участие в выборах президента России к поддержке СВО

Глава Минюсте Латвии Инеса Либиня-Эгнере пригрозила уголовной ответственностью за участие в голосовании на выборах президента России в российских посольствах.

Минюст Латвии приравнял участие в выборах президента России к поддержке СВО
© РИА Новости

«Голосование в посольстве РФ — поддержка боевых действий на Украины», — цитирует её Baltija.

По словам министра, власти Латвии не могут запретить россиянам голосовать, но добавила, что латвийский МИД подготовит ноту протеста вместе с коллегами из Эстонии.

Либиня-Эгнере также напомнила, что в уголовном кодексе Латвии предусмотрена уголовная ответственность за оправдание СВО.

В то же время нидерландские власти положительно отреагировали на планы посольства России организовать в Гааге избирательный участок для выборов российского президента.

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