Минюст Латвии приравнял участие в выборах президента России к поддержке СВО
Глава Минюсте Латвии Инеса Либиня-Эгнере пригрозила уголовной ответственностью за участие в голосовании на выборах президента России в российских посольствах.
По словам министра, власти Латвии не могут запретить россиянам голосовать, но добавила, что латвийский МИД подготовит ноту протеста вместе с коллегами из Эстонии.
Либиня-Эгнере также напомнила, что в уголовном кодексе Латвии предусмотрена уголовная ответственность за оправдание СВО.
В то же время нидерландские власти положительно отреагировали на планы посольства России организовать в Гааге избирательный участок для выборов российского президента.