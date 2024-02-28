В Казахстане дочь экс-президента Назарбаева заподозрили в рейдерстве

Младшую дочь экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Алию и жену бывшего председателя Конституционного совета Игоря Рогова Валентину заподозрили в рейдерстве. Об этом сообщает КазТАГ со ссылкой на анонс пресс-конференции в Национальном пресс-клубе.

Как сообщает агентство, в 2023 году Назарбаева, пользуясь своим влиянием, якобы захватила семь нефтебаз и 96 АЗС, стоимость которых на тот момент составляла 170 миллионов долларов. Кроме того, утверждается, что для подкрепления своих угроз она похитила отца одного из совладельцев бизнеса. При этом Рогову называют соучастницей преступления.