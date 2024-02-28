МИД Литвы поддержал заявление Макрона по Украине

Странам Запада следует прислушаться к предложению французского лидера Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину , заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландбергис.

«Судьба Европы решается на поле боя в Украине. Во времена, подобные тем, в которых мы живем, очень необходимы политическое лидерство, амбиция и решимость мыслить нетрадиционно. Инициатива вчерашней встречи в Париже заслуживает внимания», - написал в соцсети Х дипломат.

Ранее в Париже на конференции по Украине Макрон допустил, что войска стран Евросоюза могут отправиться в горячую зону. Президент Франции отметил, что официальной договоренности по этому вопросу нет, однако такой расклад нельзя исключать.