Трамп побеждает на праймериз в Мичигане после обработки более 90% бюллетеней

Американский экс-президент Дональд Трамп побеждает на первичных выборах (праймериз) республиканцев в штате Мичиган после обработки 92% бюллетеней. Об этом сообщил телеканал CNN.

По его данным, Трамп получает 68,2% голосов, в то время как его соперница, бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли набирает только 26,5%.

Ранее Хейли отметила в интервью CNN, что не выйдет из предвыборной гонки и продолжит борьбу за выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии.