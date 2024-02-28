Трамп побеждает на праймериз в Мичигане после обработки более 90% бюллетеней
Американский экс-президент Дональд Трамп побеждает на первичных выборах (праймериз) республиканцев в штате Мичиган после обработки 92% бюллетеней. Об этом сообщил телеканал CNN.
По его данным, Трамп получает 68,2% голосов, в то время как его соперница, бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли набирает только 26,5%.
Ранее Хейли отметила в интервью CNN, что не выйдет из предвыборной гонки и продолжит борьбу за выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии.
Выборы президента США пройдут 5 ноября. 25 апреля 2023 года демократ Джо Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп сообщил о вступлении в предвыборную борьбу в ноябре 2022 года.